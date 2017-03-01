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Febre amarela

Mulheres que amamentam crianças com menos de seis meses não podem ser vacinadas

Infectologista Rúbia Miossi tirou dúvidas de ouvintes

Publicado em 01 de Março de 2017 às 19:00

Publicado em 

01 mar 2017 às 19:00
Pacientes em tratamento de HIV, câncer e outras doenças que desequilibram a taxa de imunidade no organismo precisam de acompanhamento e laudo dos infectologistas que os atendem antes de serem vacinados contra a febre amarela. Essa medida ajuda a evitar a possibilidade de desenvolver a doença viscerotrópica, uma reação adversa grave à vacina e com efeitos semelhantes aos da febre amarela.
Entrevista - Paulo Rogerio - Rubia Miossi - 01-03-17.mp3
"Na literatura da medicina, não existe nada que indique formas eficazes de tratar essa síndrome. Não existe tratamento", alerta a infectologista Rúbia Miossi, em entrevista à Rádio CBN. Ela esclarece outras dúvidas como o caso de mulheres que deram à luz recentemente - em casos de crianças com menos de seis meses. "Se estiverem amamentando, elas não podem ser vacinadas", afirmou a médica.

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