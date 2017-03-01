Mulheres que amamentam crianças com menos de seis meses não podem ser vacinadas

Pacientes em tratamento de HIV, câncer e outras doenças que desequilibram a taxa de imunidade no organismo precisam de acompanhamento e laudo dos infectologistas que os atendem antes de serem vacinados contra a febre amarela. Essa medida ajuda a evitar a possibilidade de desenvolver a doença viscerotrópica, uma reação adversa grave à vacina e com efeitos semelhantes aos da febre amarela.

"Na literatura da medicina, não existe nada que indique formas eficazes de tratar essa síndrome. Não existe tratamento", alerta a infectologista Rúbia Miossi, em entrevista à Rádio CBN. Ela esclarece outras dúvidas como o caso de mulheres que deram à luz recentemente - em casos de crianças com menos de seis meses. "Se estiverem amamentando, elas não podem ser vacinadas", afirmou a médica.