"Mulheres precisam ter garantia de candidatura", afirma promotor

É 4.164 o número de mulheres que se candidataram aos cargos de prefeita ou vereadora nas eleições 2020 no Espírito Santo, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Aqui no Estado, o Ministério Público Estadual vai promover um evento online, voltado para essas candidatas, para tratar da participação das mulheres na política. De acordo com o promotor de Justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Cael) do MPES, Cláudio José Ribeiro Lemos, a intenção é destacar os direitos das mulheres no pleito para haver a garantia que elas efetivamente façam suas campanhas. O promotor é o entrevistado desta edição do CBN Vitória. Acompanhe a entrevista!
Entrevista - Patricia Vallim - Claudio Lemos - 13-10-20
"Nós não temos 30% de representação feminina no executivo e no legislativo. Ainda temos muita a evoluir para chegar a essa marca. Enquanto isso, o que podemos tenta fazer é garantir que elas façam as campanhas e que não tenham medo. As mulheres tem o direito de se candidatar", explica o dirigente do Cael. Ele destaca ainda que a cota de 30% de candidaturas femininas deve ser cumprida, e caso o partido não consiga preencher a cota, precisa diminuir o número de candidatos homens até as mulheres atingirem 30% das candidaturas do partido.
Questionado sobre a possibilidade de candidaturas-laranja femininas, o promotor afirmou que a fiscalização acontece a partir da prestação de contas da campanha, quando se faz o cruzamento de votos com os gastos de campanha. "Existem candidatas que tem gasto de campanha mas não tem voto nem mesmo em sua própria seção eleitoral. Então agimos para checar esse ponto, já que no momento do registro, não há como saber se a candidatura é laranja ou não", explicou.