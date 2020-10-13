"Mulheres precisam ter garantia de candidatura", afirma promotor

É 4.164 o número de mulheres que se candidataram aos cargos de prefeita ou vereadora nas eleições 2020 no Espírito Santo, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Aqui no Estado, o Ministério Público Estadual vai promover um evento online, voltado para essas candidatas, para tratar da participação das mulheres na política. De acordo com o promotor de Justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Cael) do MPES, Cláudio José Ribeiro Lemos, a intenção é destacar os direitos das mulheres no pleito para haver a garantia que elas efetivamente façam suas campanhas. O promotor é o entrevistado desta edição do CBN Vitória. Acompanhe a entrevista!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Claudio Lemos - 13-10-20

"Nós não temos 30% de representação feminina no executivo e no legislativo. Ainda temos muita a evoluir para chegar a essa marca. Enquanto isso, o que podemos tenta fazer é garantir que elas façam as campanhas e que não tenham medo. As mulheres tem o direito de se candidatar", explica o dirigente do Cael. Ele destaca ainda que a cota de 30% de candidaturas femininas deve ser cumprida, e caso o partido não consiga preencher a cota, precisa diminuir o número de candidatos homens até as mulheres atingirem 30% das candidaturas do partido.