Mulheres poderão denunciar violência doméstica em farmácias no ES

Em tempos de isolamento social, por conta da pandemia de Covid-19, uma campanha nacional quer ajudar as vítimas de violência doméstica a denunciarem suas agressões. A ideia é que a mulher consiga gritar por socorro com apenas um sinal: um X vermelho na palma da mão. A campanha "Sinal vermelho contra a violência doméstica" é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), com o apoio do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Quem traz detalhes é a Juíza Coordenadora das Varas da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Hermínia Maria Silveira Azoury.

O pedido de ajuda deve ser feito nas farmácias. No Espírito Santo, 10 redes de farmácias estão credenciadas. A mulher agredida vai se identificar somente mostrando um X vermelho na mão ou papel. Se ela não estiver acompanhada, o atendente a levará para um local mais reservado da farmácia para a acolher, pegar informações, como nome, endereço e telefone, e ligará para o 190. Se a vítima estiver acompanhada, o atendente tentará conseguir tais informações de forma discreta. Segundo a Juíza Hermínia Azoury, os farmacêuticos e atendentes apenas ajudarão a mulher a fazer a denúncia de agressão. Não serão considerados testemunhas, logo, não precisarão ir à delegacia prestar nenhum depoimento.