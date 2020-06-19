Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Mulheres poderão denunciar violência doméstica em farmácias no ES
ONDE DENUNCIAR

Mulheres poderão denunciar violência doméstica em farmácias no ES

Ouça entrevista com a Juíza Coordenadora das Varas da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Hermínia Maria Silveira Azoury

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 10:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 jun 2020 às 10:35
Em tempos de isolamento social, por conta da pandemia de Covid-19, uma campanha nacional quer ajudar as vítimas de violência doméstica a denunciarem suas agressões. A ideia é que a mulher consiga gritar por socorro com apenas um sinal: um X vermelho na palma da mão. A campanha "Sinal vermelho contra a violência doméstica" é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), com o apoio do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Quem traz detalhes é a Juíza Coordenadora das Varas da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Hermínia Maria Silveira Azoury.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Herminia Maria - 19-06-20
O pedido de ajuda deve ser feito nas farmácias. No Espírito Santo, 10 redes de farmácias estão credenciadas. A mulher agredida vai se identificar somente mostrando um X vermelho na mão ou papel. Se ela não estiver acompanhada, o atendente a levará para um local mais reservado da farmácia para a acolher, pegar informações, como nome, endereço e telefone, e ligará para o 190. Se a vítima estiver acompanhada, o atendente tentará conseguir tais informações de forma discreta. Segundo a Juíza Hermínia Azoury, os farmacêuticos e atendentes apenas ajudarão a mulher a fazer a denúncia de agressão. Não serão considerados testemunhas, logo, não precisarão ir à delegacia prestar nenhum depoimento.
As farmácias credenciadas: Drogasil, Ello Mais, Rede Farmes, Mo^nica, Pague Menos, Pacheco, Santa Lu´cia, Farmed (Cachoeiro Itapemirim), Drogaria Pedrosa (Bom Jesus do Norte), e Farmácia Preço Bom (Cariacica).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados