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Mulheres nas organizações: livro aborda os desafios no mercado de trabalho

Ouça entrevista com a autora, a professora do Departamento de Administração da Ufes, Susane Petinelli-Souza

Publicado em 01 de Maio de 2025 às 10:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 mai 2025 às 10:17
Mulheres no mercado de trabalho
Mulheres no mercado de trabalho Crédito: Dmytro Sheremeta/Freepik
A professora do Departamento de Administração da Ufes Susane Petinelli-Souza lançou recentemente o livro Elas nas Organizações - passado, presente e futuro. O livro é direcionado a gestores e gestoras e contribui com o preenchimento de uma lacuna que existe no campo dos estudos sobre organizações, gestão e mulheres. A pesquisa para o livro durou cinco anos. Na apresentação da obra, a autora destaca que, “em pleno século XXI, mulheres ainda enfrentam barreiras para acessar a educação e o trabalho, e são invisibilizadas pela linguagem escrita e falada, enquanto a divisão sexual e racial privilegia homens e pessoas brancas, perpetuando desigualdades (de gênero, raça e salário) que impactam milhões de vidas”.
Em 160 páginas, a autora aborda temas como os aspectos históricos que ajudam a contextualizar como as mulheres viviam e as dificuldades enfrentadas ao longo do tempo; a conquista do acesso à educação até o nível superior; as consequências do uso da linguagem sexista; a divisão sexual e racial do trabalho; a construção das desigualdades de gênero, raça e salariais; os avanços resultantes do trabalho de organizações para a promoção da igualdade e equidade de gênero; a necessidade de uma formação de gestores e gestoras voltada para uma sociedade mais igualitária; a destruição do mito da beleza e da taxa rosa em produtos e serviços; e o desafio de acabar com o sexismo, o racismo e a misoginia, entre outros. Ouça detalhes da obra na entrevista com a própria pesquisadora. 
CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - SUSANE PETINELLI - 20.58s - 01-05-25.mp3

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