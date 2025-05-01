Mulheres nas organizações: livro aborda os desafios no mercado de trabalho

A professora do Departamento de Administração da Ufes Susane Petinelli-Souza lançou recentemente o livro Elas nas Organizações - passado, presente e futuro. O livro é direcionado a gestores e gestoras e contribui com o preenchimento de uma lacuna que existe no campo dos estudos sobre organizações, gestão e mulheres. A pesquisa para o livro durou cinco anos. Na apresentação da obra, a autora destaca que, “em pleno século XXI, mulheres ainda enfrentam barreiras para acessar a educação e o trabalho, e são invisibilizadas pela linguagem escrita e falada, enquanto a divisão sexual e racial privilegia homens e pessoas brancas, perpetuando desigualdades (de gênero, raça e salário) que impactam milhões de vidas”.

Em 160 páginas, a autora aborda temas como os aspectos históricos que ajudam a contextualizar como as mulheres viviam e as dificuldades enfrentadas ao longo do tempo; a conquista do acesso à educação até o nível superior; as consequências do uso da linguagem sexista; a divisão sexual e racial do trabalho; a construção das desigualdades de gênero, raça e salariais; os avanços resultantes do trabalho de organizações para a promoção da igualdade e equidade de gênero; a necessidade de uma formação de gestores e gestoras voltada para uma sociedade mais igualitária; a destruição do mito da beleza e da taxa rosa em produtos e serviços; e o desafio de acabar com o sexismo, o racismo e a misoginia, entre outros. Ouça detalhes da obra na entrevista com a própria pesquisadora.