Mulheres marcam a história há séculos e mostram a importância na sociedade

As mulheres marcaram a história do mundo. Nomes como Nísia Floresta, Patrícia Galvão (Pagu), Bertha Lutz, Lélia Gonzalez, Nise da Silveira, Amélia Teles, Olga Benário Prestes, Carmen da Silva, Simone de Beauvoir, Anita Garibaldi, Maria Bonita são citados como exemplos de mulheres decididas, guerreiras e à frente do tempo à que pertenceram. Carmen Hein de Campos, professora da Pós-Graduação em Segurança Pública da Universidade de Vila Velha, explicou o que elas representam para sociedade atual.