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ENTREVISTA

Mulheres marcam a história há séculos e mostram a importância na sociedade

Na política, na ciência, nas artes, em todas as áreas, elas se destacam e mostram que não perdem em nada para os homens

Publicado em 08 de Março de 2017 às 18:14

Publicado em 

08 mar 2017 às 18:14
As mulheres marcaram a história do mundo. Nomes como Nísia Floresta, Patrícia Galvão (Pagu), Bertha Lutz, Lélia Gonzalez, Nise da Silveira, Amélia Teles, Olga Benário Prestes, Carmen da Silva, Simone de Beauvoir, Anita Garibaldi, Maria Bonita são citados como exemplos de mulheres decididas, guerreiras e à frente do tempo à que pertenceram. Carmen Hein de Campos, professora da Pós-Graduação em Segurança Pública da Universidade de Vila Velha, explicou o que elas representam para sociedade atual.
Entrevista - Patricia Vallim - Carmen Hein de Campos - 08-03-17.mp3

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