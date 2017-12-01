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Mulheres já são mais da metade das iniciativas empreendedoras

Pesquisa revela também que dificuldades para acessar o sistema financeiro estão entre os problemas de quem está no setor

Publicado em 01 de Dezembro de 2017 às 11:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 dez 2017 às 11:09
Uma pesquisa sobre o retrato econômico do Micro e Pequeno Empreendedor da Grande Vitória foi realizada pela Femicro-ES nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
Ao todo, foram entrevistados 391 micro e pequenos empreendedores com principal atuação no ramo de comércios (73,66%). Na abordagem, 33,5% avaliaram os serviços de empréstimo/financiamento do sistema bancário com pouco acesso para o microempreendedor. Quando questionados sobre o maior desafio que impede o crescimento de sua empresa, 52,43% apontaram os impostos elevados. Em segundo lugar, está a falta de crédito (19,44%) para a expansão do negócio.
Dentro do perfil do empreendedor capixaba na região metropolitana, mais da metade são mulheres (55,24%) e com empresa de porte MEI (54,48%). 
Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador da pesquisa e secretário geral da Confederação Nacional de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, Pedro Rigo, também destaca que há um ambiente positivo entre os empreendedores. Para 80% dos entrevistados, se a economia reagir, há grandes possibilidades de se contratar mais empregados.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pedro Rigo - 01-12-17

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