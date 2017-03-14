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ENTREVISTA

Mulheres envolvidas na greve da PM podem responder pelos crimes de atentado contra serviço de utilidade pública

De acordo com o promotor do MPES, Pedro Ivo de Souza, coordenador da Força-Tarefa criada para apurar crimes ocorridos durante o período de greve da Polícia Militar, também podem ser responsabilidade por incitação ao crime

Publicado em 14 de Março de 2017 às 13:29

Publicado em 

14 mar 2017 às 13:29
Mulheres envolvidas com o movimento de fechamento de Batalhões da Polícia Militar podem ser responsabilizadas pelos crimes de atentado contra serviço de utilidade pública e incitação ao crime. De acordo com o promotor do MPES, Pedro Ivo de Souza, coordenador da Força-Tarefa criada para apurar crimes ocorridos durante o período de greve da Polícia Militar, os policiais envolvidos nesta manifestação também poderão ser responsabilizados por crime maior que motim e revolta, como, por exemplo, crime contra a segurança nacional. A força-tarefa conta com a colaboração de 100 promotores que irão apurar todos os crimes ocorridos durante a greve.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pedro Ivo de Souza - 14-03-17

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