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Covid-19

Mulheres devem fazer mamografia antes de tomar primeira dose de vacina ou 4 semanas após a segunda

No entanto, casos de rastreamento e de suspeitas de presença de nódulos não podem ser adiados, alerta Luiz Sobral, médico mastologista

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 jul 2021 às 11:15
Mulher faz exame de mamografia
Mulher faz exame de mamografia Crédito: Shutterstock
Mulheres que fazem mamografia de rotina devem realizar o exame antes de tomar a vacina contra a covid-19 ou quatro semanas após a segunda dose. A recomendação é da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), que alerta para possíveis confusões entre uma reação comum ao imunizante, que em algumas mulheres pode levar a uma inflamação dos linfonodos. Se a vacina é aplicada no braço, isso pode se refletir na axila ou na região cervical, surgindo “caroços” nessas regiões. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia - Regional Espírito Santo, o médico Luiz Alberto Sobral, fala sobre o assunto.
A recomendação para que mulheres façam mamografia antes da vacina ou quatro semanas após a segunda dose é uma forma de evitar erros no diagnóstico. Se a paciente não puder esperar o tempo recomendado entre a vacina e o exame, deve informar ao radiologista e ao médico que a acompanha que recebeu a dose do imunizante. Caso esse sinal dure mais de quatro semanas, deve-se procurar uma assistência médica para investigar. A vacina não causa câncer, mas pode haver a coincidência de os sinais do câncer surgirem na mesma época em que a pessoa recebeu o imunizante. Mulheres acima de 40 anos devem fazer o exame de mamografia anualmente.
Segundo a Sociedade, a vacina é a inoculação de uma partícula que gera um processo inflamatório, podendo causar reação local e regional. A reação local é percebida horas após a vacinação, quando o braço fica vermelho, duro e inchado. A reação regional está ligada à inflamação dos linfonodos. Se a vacina é aplicada no braço, isso pode se refletir na axila ou na região cervical, surgindo “caroços” nessas regiões. De acordo com a entidade, a linfonodopatia axilar foi relatada por 11,6% das pessoas que receberam a vacina contra a covid-19 da Moderna, imunizante não usado na campanha de vacinação no Brasil, mas que tem sido aplicado em maior quantidade nos Estados Unidos. Outras vacinas que provocam uma resposta imune forte como a do sarampo e a da influenza podem gerar a mesma reação. Acompanhe as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Alberto Sobral - 12-07-21

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