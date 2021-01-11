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DELEGADA EXPLICA

Mulheres devem estar atentas a sinais de um relacionamento violento

A entrevistada é a delegada Michelle Meira, gerente de Proteção à Mulher da Secretaria de Estado da Segurança Pública

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 17:32

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 jan 2021 às 17:32
O feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino Crédito: Divulgação
Um novo episódio de feminicídio chocou a cidade de Colatina: uma mulher foi assassinada com golpes de facão no pescoço na frente dos próprios filhos, na noite deste domingo (10) na zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime é o próprio marido da vítima. O caso traz luz novamente ao feminicídio em território capixaba. Segundo a delegada Michelle Meira, gerente de Proteção à Mulher da Secretaria de Estado da Segurança Pública, as mulheres devem estar atentas aos sinais de um relacionamento violento. "Ciúme excessivo, muitas vezes romantizado, controle sobre tipo de roupa, do telefone e redes sociais, além de xingamentos e ameaças que precedem um ato violento", explica. Ouça a entrevista concedida ao CBN Cotidiano:
Entrevista - Fabio Botacin - Delegada Michelle Meira - 11-01-21.mp3

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