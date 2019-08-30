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CURSOS E CAPACITAÇÃO

Mulheres capixabas contarão com rede de apoio para o empreendedorismo

Acompanhe a entrevista com a vice-governadora Jaqueline Moraes

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 12:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 ago 2019 às 12:13
As mulheres capixabas poderão contar com uma rede de apoio para o desenvolvimento do empreendedorismo. A medida faz parte do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres do Espírito Santo, lançado nesta quinta-feira (29). Em entrevista à rádio CBN Vitória, a vice-governadora Jaqueline Moraes, explicou que a medida vai envolver, já a partir de setembro deste ano, levando cursos e capacitação para as cidades.  
Jaqueline afirma que o propósito é trabalhar para que as mulheres sejam representadas com igualdade na economia. O programa Agenda Mulher engloba projetos inter-relacionados, em parceria com diversas secretarias de Estado, como o “Agenda Mulher Itinerante”, com foco nas dez microrregiões do Espírito Santo e em parceria com as prefeituras; o “Diálogo em Redes”, com uma trilha de aprendizagem buscando o desenvolvimento institucional do 3º Setor; o “D`Elas”, em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) para capacitar mulheres; o “Linha de Crédito para Mulheres”, em parcerias com Banestes, que desenvolve linhas de crédito para o público feminino; o “Ela no Campo e na Pesca”, voltado para mulheres rurais; o “Bolsa Atleta”, para promover a prática de esportes entre mulheres atletas; o “Corte de Lovelaces”, voltado para empoderar mulheres na programação e robótica; e o “EmPENHAdas”, voltado para mulheres vítimas de violência, por exemplo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jaqueline Moraes - 30-08-19

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