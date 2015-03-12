Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Mulher deve respeitar suas múltiplas faces e afirmar seu poder de realização, diz especialista
ENTREVISTA

Mulher deve respeitar suas múltiplas faces e afirmar seu poder de realização, diz especialista

A consultora em comportamento humano, Fabíola Saquetto, fala sobre o tema

Publicado em 11 de Março de 2015 às 22:42

Publicado em 

11 mar 2015 às 22:42
Mulher moderna: sinônimo de múltiplas funções. Em casa, elas têm que organizar tudo para irem ao trabalho tranqüilas. No escritório, precisam mostrar eficiência e muita competência. Tarefas difíceis e que precisam ser bem administradas. A consultora em comportamento humano, Fabíola Saquetto, fala ao programa CBN Cotidiano sobre uma diversidade de temas que são relevantes para o bem-estar, espiritualidade, negócios e sucesso. Acompanhe a indicação, inclusive, de livros sobre o tema.
Entrevista - Fábio Botacin - Fabíola Saquetto - 11-03-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 razões pelas quais o frio pode aumentar as dores articulares
Imagem de destaque
Estudo interdisciplinar: 4 dicas para turbinar a preparação para o Enem e vestibulares
Imagem de destaque
5 chás caseiros para ajudar a combater a infecção urinária 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados