Mulher deve respeitar suas múltiplas faces e afirmar seu poder de realização, diz especialista

Mulher moderna: sinônimo de múltiplas funções. Em casa, elas têm que organizar tudo para irem ao trabalho tranqüilas. No escritório, precisam mostrar eficiência e muita competência. Tarefas difíceis e que precisam ser bem administradas. A consultora em comportamento humano, Fabíola Saquetto, fala ao programa CBN Cotidiano sobre uma diversidade de temas que são relevantes para o bem-estar, espiritualidade, negócios e sucesso. Acompanhe a indicação, inclusive, de livros sobre o tema.