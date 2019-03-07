Muitas mulheres têm vergonha de denunciar violência doméstica

Pelo menos dez casos de violência contra a mulher foram registrados no Espírito Santo entre o sábado de carnaval (02) e a quarta-feira de cinzas (06). Dados divulgados pela Polícia Civil apontam também que 94 medidas protetivas foram concedidas pela justiça para mulheres em risco e 70 pessoas presos em flagrante em casos envolvendo violência contra a mulher. Para a doutora em Direito, professora de Direito da Ufes e vice-presidente da Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação, Brunela Vicenzi, a violência estaria atrelada a uma troca de valores da cultura de paz. Brunela Vicenzi defende a prevenção, principalmente com a inclusão, nas escolas, da abordagem da Lei Maria da Penha.