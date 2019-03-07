Muitas mulheres têm vergonha de denunciar violência doméstica

Pelo menos dez casos de violência contra a mulher foram registrados no Espírito Santo entre o sábado de carnaval (02) e a quarta-feira de cinzas (06). Dados divulgados pela Polícia Civil apontam também que 94 medidas protetivas foram concedidas pela justiça para mulheres em risco e 70 pessoas presos em flagrante em casos envolvendo violência contra a mulher. Para a doutora em Direito, professora de Direito da Ufes e vice-presidente da Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação, Brunela Vicenzi, a violência estaria atrelada a uma troca de valores da cultura de paz. Brunela Vicenzi defende a prevenção, principalmente com a inclusão, nas escolas, da abordagem da Lei Maria da Penha.
Já a doutora em História Social, professora do departamento de Ciências Sociais da Ufes e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Indiciárias, Márcia Barros Ferreira Rodrigues, entende que a violência contra a mulher e gênero tem uma relação histórica e cultural da sociedade com o machismo e a misoginia. Márcia Barros em entrevista à CBN Vitória disse que muitas das vezes as mulheres têm vergonha de denunciar violência doméstica. Ela própria relata a sua própria história e como conseguiu superar o fato.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dra Márcia Barros Ferreira Rodrigues e Dra Brunela Vicenzi - 07-03-19