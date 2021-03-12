Muita procura, poucas doses: entenda agendamento da vacina em Vitória

A Secretaria de Saúde de Vitória abriu, nesta sexta-feira (12), o agendamento on-line para a primeira dose do imunizante para trabalhadores ativos da saúde e idosos com 75 anos ou mais. A imunização acontecerá no sábado (13). Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Vitória, Thais Cohen, explicou que a nova remessa foi distribuída de acordo com as diretrizes estaduais: 1.080 vacinas da primeira dose de idosos de 75 a 79 anos; 1.023 doses para completar 100% da primeira dose de idosos de 80 a 84 anos; 717 doses para completar 100% da segunda dose de idosos de 90 anos ou mais; e 640 vacinas da primeira dose para trabalhadores da saúde. A secretária também comentou a grande demanda diante da pouca quantidade de doses disponíveis. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Tais Cohen - 12-03-21
Segundo a prefeitura, para fazer o agendamento on-line, basta acessar o site
ou usar o aplicativo
"Vitória Online"
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VACINAÇÃO EM VILA VELHA
A prefeitura de Vila Velha foi procurada para detalhar o andamento da vacinação no município, e encaminhou uma nota:
"A Prefeitura de Vila Velha, através da Secretaria de Saúde, informa que as mil vagas disponibilizadas no sistema de agendamento, para o novo público, na última quinta-feira (11) às 16h, foram preenchidas em 12 minutos. A pasta ressalta que, neste primeiro momento, recebeu do Estado 1.287 para a faixa etária de 75 a 79 anos. As doses remanescentes serão para iniciar a imunização dos acamados. O município tem como meta imunizar 8.583 pessoas desse grupo e os novos agendamento estarão disponíveis a partir do recebimento de novas doses."