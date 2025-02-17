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Carnaval de Vitória

MUG reúne filhos de Jorge para exaltar relação do Brasil com santo guerreiro

Ouça entrevista com o enredista da escola, Leo Soares

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 10:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 fev 2025 às 10:58
MUG leva enredo de São Jorge para a avenida em 2025
MUG leva enredo de São Jorge para a avenida em 2025 Crédito: Divulgação/Instagram
A Mocidade Unida da Glória vai reunir na avenida do Sambão do Povo os filhos e devotos de São Jorge, o santo guerreiro. Em busca do tricampeonato e do 10º título para o pavilhão, a escola destacará a importância da entidade para a cultura de fé brasileira. Mais do que uma biografia, o desfile buscará exaltar a relação do povo brasileiro com o santo. Ouça a conversa completa com o enredista da escola, Leo Soares, e saiba todos os detalhes!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Léo Soares – 17-02-25.mp3

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