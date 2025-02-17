MUG reúne filhos de Jorge para exaltar relação do Brasil com santo guerreiro

A Mocidade Unida da Glória vai reunir na avenida do Sambão do Povo os filhos e devotos de São Jorge, o santo guerreiro. Em busca do tricampeonato e do 10º título para o pavilhão, a escola destacará a importância da entidade para a cultura de fé brasileira. Mais do que uma biografia, o desfile buscará exaltar a relação do povo brasileiro com o santo. Ouça a conversa completa com o enredista da escola, Leo Soares, e saiba todos os detalhes!