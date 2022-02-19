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Saúde

Mudar alimentação pode acrescentar até 13 anos de vida

Ouça detalhes deste estudo em uma entrevista com a nutricionista Mariana de Souza Vieira

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 fev 2022 às 11:37
Almoço, jantar, refeição, comida, alimento
Almoço, jantar, refeição, comida, alimento Crédito: Pexels
Já está claro que comer menos doces e mais vegetais faz bem para a saúde. Um novo estudo, porém, traduziu em números os impactos de ter uma dieta saudável: é possível aumentar em até 13 anos a expectativa de vida ao mudar a alimentação.
A pesquisa estimou o tempo de vida ganho ou que deixaria de ser perdido, ao se substituir uma dieta típica ocidental, que conta com alta ingestão de carne vermelha, açúcar e processados, por uma alimentação à base de grãos integrais e leguminosas, como feijão e lentilha. O estudo foi realizado por cientistas da Universidade de Bergen, na Noruega. E como iniciar esta mudança? Quem explica é a nutricionista Mariana de Souza Vieira. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Mariana de Souza Vieira - 19-02-22

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