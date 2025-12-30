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Economia

Novas alíquotas: entenda as mudanças nos impostos sobre heranças e imóveis

A reforma tributária aprovada no Congresso Nacional estabelece mudanças no ITCMD e ITBI já partir do dia 1°

Publicado em 30 de Dezembro de 2025 às 11:03

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

30 dez 2025 às 11:03
Impostos imobiliários, itbi, imposto de imóvel
Impostos sobre heranças e imóveis, ITCMD, ITBI Crédito: Shutterstock
A Reforma Tributária trouxe mudanças importantes para diversas áreas de consumo, entre elas, a de organização patrimonial. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), a taxa cobrada sobre transmissões por herança e doações, passou a ter regras mais claras e padronizadas em todo o país. A criação de uma lei geral passa a obrigar os estados a adotarem alíquotas progressivas e define a base de cálculo do tributo. No Espírito Santo, a alíquota que hoje é de 4% pode variar de 1% a 8%. Já o ITBI, cobrado em vendas de imóveis, mantém competência municipal, mas exige pagamento antecipado no processo de compra. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado tributarista Samir Nemer explica o que muda na prática e quais são os riscos para contribuintes. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Samir Neme - 30-12-25.mp3

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