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Visto americano: entenda o que muda para os viajantes brasileiros

Ouça entrevista com o assessor de viagens, João Zorzal

Publicado em 03 de Setembro de 2025 às 10:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 set 2025 às 10:46
Brasileiros estão entre os que mais receberam vistos norte-americanos
 vistos norte-americanos Crédito: Pixabay
A partir deste mês de setembro, o processo para solicitar o visto de entrada aos Estados Unidos da América conta com mudanças: a entrevista presencial passa a ser obrigatória para quase todos os solicitantes, incluindo crianças e idosos. Além disso, uma nova taxa de R$ 250 doláres também está sendo cobrada, o que eleva o custo do total do documento para quase R$ 2.500.
De acordo com o que foi divulgado pelo governo norte-americano, a medida faz parte de um pacote que endurece o controle migratório e deve impactar diretamente turistas, estudantes e famílias que planejam viajar para o país. Para detalhar os efeitos práticos das novas exigências e orientar os capixabas que buscam o visto, o assessor de viagens João Zorzal explica aos ouvintes da CBN Vitória quais são essas mudanças. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - João Zorzal - 03-09-25.mp3

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