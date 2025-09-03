Visto americano: entenda o que muda para os viajantes brasileiros

A partir deste mês de setembro, o processo para solicitar o visto de entrada aos Estados Unidos da América conta com mudanças: a entrevista presencial passa a ser obrigatória para quase todos os solicitantes, incluindo crianças e idosos. Além disso, uma nova taxa de R$ 250 doláres também está sendo cobrada, o que eleva o custo do total do documento para quase R$ 2.500.

De acordo com o que foi divulgado pelo governo norte-americano, a medida faz parte de um pacote que endurece o controle migratório e deve impactar diretamente turistas, estudantes e famílias que planejam viajar para o país. Para detalhar os efeitos práticos das novas exigências e orientar os capixabas que buscam o visto, o assessor de viagens João Zorzal explica aos ouvintes da CBN Vitória quais são essas mudanças. Ouça a conversa completa!