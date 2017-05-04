Mudanças no trânsito para desafogar os acessos à Terceira Ponte

Prefeituras de Vitória e Vila Velha prometem mudanças no trânsito para tentar ajudar a desafogar os acessos à Terceira Ponte. Na Capital estão em estudo a retirada de pontos de ônibus de vias que têm o fluxo prejudicado e a mão única onde a passagem de veículos é intensa. Já em Vila Velha, a promessa é a criação, agora em maio, de um grupamento específico de trânsito formado por 50 guardas municipais. Ouça o debate com a participação da secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Lenise Loureiro e do Secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, coronel Andrey Rodrigues.