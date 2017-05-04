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Mudanças no trânsito para desafogar os acessos à Terceira Ponte

Na Capital estão em estudo a retirada de pontos de ônibus de vias que têm o fluxo prejudicado e a mão única onde a passagem de veículos é intensa. Já em Vila Velha, a promessa é a criação, agora em maio, de um grupamento específico de trânsito formado por 50 guardas municipais

Publicado em 04 de Maio de 2017 às 12:13

Publicado em 

04 mai 2017 às 12:13
Prefeituras de Vitória e Vila Velha prometem mudanças no trânsito para tentar ajudar a desafogar os acessos à Terceira Ponte. Na Capital estão em estudo a retirada de pontos de ônibus de vias que têm o fluxo prejudicado e a mão única onde a passagem de veículos é intensa. Já em Vila Velha, a promessa é a criação, agora em maio, de um grupamento específico de trânsito formado por 50 guardas municipais. Ouça o debate com a participação da secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Lenise Loureiro e do Secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, coronel Andrey Rodrigues.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lenise Loureiro e Coronel Andrey Rodrigue - 04-05-17

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