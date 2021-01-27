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Mudanças no DPVAT e pagamento do PIS: esclareça suas dúvidas

O entrevistado é o superintendente de rede da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo, Denis Matias

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 12:00

Publicado em 

27 jan 2021 às 12:00
Movimentação na agência da Caixa Econômica em Jucutuquara Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição do CBN Vitória, o entrevistado é o superintendente de rede da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo, Denis Matias, que esclarece as dúvidas sobre o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - o DPVAT - e o Programa de Integração Social - o PIS. Isso porque, em 2021, a Caixa assumiu a gestão dos recursos e pagamentos das indenizações do DPVAT. Com a mudança, o seguro passa por alterações nos formatos de solicitações e pagamentos. Já em relação ao PIS, os trabalhadores já podem desde o dia 20 de janeiro, sacar o abono salarial 2020/2021. O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento, para trabalhadores da iniciativa privada, e o número final da inscrição, para servidores públicos. Ouça a entrevista:
Entrevista - Patricia Vallim - Denis Matias - 27-01-21.mp3

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