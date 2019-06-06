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CÓDIGO DE TRÂNSITO

Mudanças no Código de Trânsito: especialista analisa impactos

Entre as alterações previstas pelo governo Jair Bolsonaro está a ampliação do limite para suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Publicado em 06 de Junho de 2019 às 12:41

Publicado em 

06 jun 2019 às 12:41
As alterações propostas no CTB (Código de Trânsito Brasileiro) em projeto de lei apresentado, na terça-feira (03), pelo governo federal têm dividido especialistas. É sobre este assunto que a gente conversa, agora, nesta edição do CBN Vitória com o especialista em Infraestrutura e trânsito, Aprígio Barreto. Dentre as alterações defendidas pelo governo Jair Bolsonaro está a ampliação – de 20 para 40 pontos – do limite para suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
O projeto do governo também prevê a ampliação da validade da habilitação, de cinco para dez anos. A habilitação dos idosos também terá validade ampliada de dois e meio para cinco anos. O texto também inclui a exigência de cadeirinha para crianças com idade até 7 anos e meio nos veículos – porém o não cumprimento da medida resultará em advertência e não multa. Para o gerente, com as mudanças apenas os motoristas infratores são beneficiados e acaba-se prejudicando a sociedade, de forma geral.
Para que as mudanças entrem em vigor, o projeto precisará ser discutido no âmbito das comissões e, depois de aprovado, apreciado pelo plenário da Câmara e do Senado. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Aprígio Barreto - 06-06-19

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