Mudanças no Código de Trânsito: especialista analisa impactos

As alterações propostas no CTB (Código de Trânsito Brasileiro) em projeto de lei apresentado, na terça-feira (03), pelo governo federal têm dividido especialistas. É sobre este assunto que a gente conversa, agora, nesta edição do CBN Vitória com o especialista em Infraestrutura e trânsito, Aprígio Barreto. Dentre as alterações defendidas pelo governo Jair Bolsonaro está a ampliação – de 20 para 40 pontos – do limite para suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O projeto do governo também prevê a ampliação da validade da habilitação, de cinco para dez anos. A habilitação dos idosos também terá validade ampliada de dois e meio para cinco anos. O texto também inclui a exigência de cadeirinha para crianças com idade até 7 anos e meio nos veículos – porém o não cumprimento da medida resultará em advertência e não multa. Para o gerente, com as mudanças apenas os motoristas infratores são beneficiados e acaba-se prejudicando a sociedade, de forma geral.