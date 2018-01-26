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Mudanças na Praia do Canto criam novo ambiente visual no bairro

Quem passa pela região da Praia do Canto também já deve ter se deparado com essa situação nos últimos tempos

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 17:52

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 jan 2018 às 17:52
O processo de demolição de construções em áreas urbanas vem ganhando espaço no País, ao longo dos últimos anos, diante do “boom” de prédios e edifícios nas cidades. Em Vitória, por exemplo, quem passa pela região da Praia do Canto também já deve ter se deparado com essa situação nos últimos tempos - o mais recente, por exemplo, com a demolição de uma construção na Rua Celso Calmon.
Entrevista - Fabio Botacin - Viviane Pimentel - 26-01-18
Presidente da Associação de Moradores e Comerciantes da Praia do Canto, César Saade, analisa esse novo momento vivido pelo bairro. “Por conta dos vários prédios que surgiram ao longo dos anos, hoje já não existe área disponível para ocupação no bairro e mesmo o proprietário de imóveis residenciais já não tem interesse de manter um casa porque eles têm aptidão para serem ocupados pelo comércio ou prédio”, analisa.
A professora de arquitetura e urbanismo da Faesa, Viviane Pimentel, teve sua dissertação de Mestrado como tema a arquitetura na Praia do Canto entre 1910 e 1940 e, segundo o estudo, essa mudança no perfil visual do bairro deve ganhar força ao longo dos próximos anos com a expansão das áreas de prédios e áreas comerciais.
Confira um debate sobre o assunto nesta edição do CBN Cotidiano!

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