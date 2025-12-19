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Emprego

Mudanças do mercado de trabalho são um desafio? Sobram vagas ou faltam boas oportunidades

Ouça análise do presidente da Findes, Paulo Baraona

Publicado em 19 de Dezembro de 2025 às 10:38

Publicado em 

19 dez 2025 às 10:38
Paulo Baraona, presidente da Findes
Paulo Baraona, presidente da Findes Crédito: Divulgação/Findes
O mercado de trabalho brasileiro vive um momento de descompasso: oferta e demanda se desencontraram. Ainda que empresas de diferentes setores possuam diversos tipos de vagas abertas, parte da população segue com dificuldade de se inserir no mundo profissional. Questões como o envelhecimento dos cidadãos brasileiros, a informalidade e as expectativas dos jovens trabalhadores exigem mudanças. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, analisa como o poder público e indústria devem repensar modelos de contratação e qualificação. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Paulo Baraona - 19-12-25.mp3

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