Mudanças do mercado de trabalho são um desafio? Sobram vagas ou faltam boas oportunidades

O mercado de trabalho brasileiro vive um momento de descompasso: oferta e demanda se desencontraram. Ainda que empresas de diferentes setores possuam diversos tipos de vagas abertas, parte da população segue com dificuldade de se inserir no mundo profissional. Questões como o envelhecimento dos cidadãos brasileiros, a informalidade e as expectativas dos jovens trabalhadores exigem mudanças. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, analisa como o poder público e indústria devem repensar modelos de contratação e qualificação. Ouça a conversa completa!