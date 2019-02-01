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Mudança no projeto da BR 262 pode deixar obra mais cara, diz DNIT

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 20:34

Publicado em 

01 fev 2019 às 20:34
Uma das principais e mais aguardadas obras de infraestrutura do Espírito Santo, a duplicação da BR 262 ainda é aguardada pelos capixabas. Recentemente, o Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria no contrato da obra de duplicação de 7 km, em Marechal Floriano. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-ES), Romeu Scheibe, explicou que foram encontradas incongruências entre o projeto e o termo de referência do contrato. "O tribunal apontou que o contrato deveria ser para terreno ondulado, e não montanhoso, como é", disse.
Com essa característica, dos 52,6 kms contratados em 2014, cerca de 8 kms tiveram o projeto aprovado e apenas 2,7 kms estão aptos a serem executados com essa definição. Ouça a explicação completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Romeu Scheibe - 01-02-19.mp3

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