Mudança no projeto da BR 262 pode deixar obra mais cara, diz DNIT

Uma das principais e mais aguardadas obras de infraestrutura do Espírito Santo, a duplicação da BR 262 ainda é aguardada pelos capixabas. Recentemente, o Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria no contrato da obra de duplicação de 7 km, em Marechal Floriano. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-ES), Romeu Scheibe, explicou que foram encontradas incongruências entre o projeto e o termo de referência do contrato. "O tribunal apontou que o contrato deveria ser para terreno ondulado, e não montanhoso, como é", disse.