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ELEIÇÕES 2020

Mudança no calendário eleitoral poderá prejudicar renovações

Esta é a opinião do advogado Ludgero Liberato, mestre em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e advogado eleitoralista

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 jun 2020 às 11:34
Em virtude da pandemia do novo coronavírus, o Senado aprovou o adiamento do primeiro turno das eleições municipais de 4 de outubro para o dia 15 de novembro. Assim, a data do segundo turno passa para o dia 29 de novembro. A votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/2020 foi feita em dois turnos no Senado Federal, como previsto para a tramitação emendas constitucionais, e agora segue para a apreciação da Câmara dos Deputados, também em dois turnos de votação. Ainda não há uma certeza se estas datas serão mantidas na apreciação pela Câmara dos Deputados, já que há parlamentares que defendem a manutenção das eleições em outubro e outros, o adiamento para 2022. Em entrevista nesta quinta-feira (25) à rádio CBN Vitória, o advogado Ludgero Liberato, mestre em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), fala sobre como deve ser a campanha eleitoral em época de pandemia. Segundo ele, uma das dificuldades desta campanha será para o eleitor conhecer melhor as candidaturas dos novatos, o que poderá prejudicar a renovação dos cargos em disputa. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ludgero Liberato - 25-06-20

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