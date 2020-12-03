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TERCEIRA PONTE E RODOVIA DO SOL

Mudança na cobrança automática da Rodosol já a partir deste domingo

Ouça detalhes na entrevista com o diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 dez 2020 às 11:35
Atenção, motoristas! Os usuários da Rodosol que utilizam o sistema Via Expressa de cobrança automática, na Terceira Ponte e Praia do Sol, já vão poder utilizar a partir da meia noite do próximo domingo, dia 6 de dezembro, o sistema de outra empresa, desde que devidamente cadastrada e regulamentada junto à Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp).
A partir deste domingo (06), o serviço da Via Expressa deixar de firmar contratos e fornecer as tags, mas seguirá sua operação, até o encerramento definitivo, previsto para meados de 2021, segundo a concessionária. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, detalha as mudanças.
"Foi feita uma mudança de frequência, de leitura e uma adequação de sistema. A Via Expressa utiliza uma frequência (5,8 GHz) que foi alterada para 915 MHz. Durante um período, previsto pela medida da Arsp, os sistemas funcionarão simultaneamente, mas, em julho do próximo ano, a Via Expressa deixará de existir e permitir passagem, ficando apenas as novas empresas que trabalham com a nova frequência. Por isso, quanto antes o usuário fizer sua migração melhor para todos”, explica o diretor-presidente.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Geraldo Dadalto - 03-12-20

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