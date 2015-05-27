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VITÓRIA

Mudança de regras vai reduzir quantidade de veículos guinchados, afirma secretário

Desde sexta-feira, para o agente de trânsito guinchar o veículo, é preciso ter o consentimento e presença do chefe de equipe, diz o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheiro Mota

Publicado em 27 de Maio de 2015 às 14:58

Publicado em 

27 mai 2015 às 14:58
Secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheiro Mota, acredita que as mudanças administrativas adotadas em relação ao guinchamento de veículos na cidade vão reduzir consideravelmente a remoção de veículos. Desde a última sexta-feira, para o agente de trânsito guinchar o veículo, é preciso ter o consentimento e presença do chefe de equipe. Como são apenas quatro chefes por turno atuando na Capital, só deverão ser guinchados carros que, de fato, estejam atrapalhando o trânsito ou estacionados em local proibido.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fronzio Calheira Motta - 27-05-15

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