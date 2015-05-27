Mudança de regras vai reduzir quantidade de veículos guinchados, afirma secretário

Secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheiro Mota, acredita que as mudanças administrativas adotadas em relação ao guinchamento de veículos na cidade vão reduzir consideravelmente a remoção de veículos. Desde a última sexta-feira, para o agente de trânsito guinchar o veículo, é preciso ter o consentimento e presença do chefe de equipe. Como são apenas quatro chefes por turno atuando na Capital, só deverão ser guinchados carros que, de fato, estejam atrapalhando o trânsito ou estacionados em local proibido.