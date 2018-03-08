MPT divulga dados referentes a acidentes de trabalho no país

Levantamento do Ministério Público do Trabalho (MPT) aponta que as maiores vítimas de acidentes de trabalho são os trabalhadores de menor remuneração e que têm também mais lesões incapacitantes. Outra informação importante do cruzamento de dados é que o principal agente causador de acidentes de trabalho no Brasil, são máquinas e equipamentos. O que as indústrias devem fazer para diminuir estes números? Como está a atuação da fiscalização? Nesta edição do CBN Cotidiano, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT) no Espírito Santo, Valério Soares Heringer, traz mais detalhes sobre o tema. Confira!