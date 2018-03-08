MPT divulga dados referentes a acidentes de trabalho no país

Levantamento do Ministério Público do Trabalho (MPT) aponta que as maiores vítimas de acidentes de trabalho são os trabalhadores de menor remuneração e que têm também mais lesões incapacitantes. Outra informação importante do cruzamento de dados é que o principal agente causador de acidentes de trabalho no Brasil, são máquinas e equipamentos. O que as indústrias devem fazer para diminuir estes números? Como está a atuação da fiscalização? Nesta edição do CBN Cotidiano, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT) no Espírito Santo, Valério Soares Heringer, traz mais detalhes sobre o tema. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Valério Soares - 07-03-18.mp3
Confira mais dados da pesquisa do MPT:
Dados do Espírito Santo (De 2012 a 2017):
Número de afastamentos- 21.499
Despesas com o INSS - R$ 175.753.548,43
Dias perdidos com afastamentos previdenciários - 3.803.520
Comunicações de Acidente de trabalho no ES (2012-2017) – 69.939
CATs (Comunicados de Acidente de Trabalho) registradas - 1 acidente estimado a cada 45m 5s
462 mortes acidentárias notificadas.
Tipos de afastamentos:
Afastamentos por acidentes: 16.363
Afastamentos por homens: 13.098 (80,05%)
Afastamentos por mulheres: 3.265 (19,95%)
Afastamentos por doenças: 4726
Afastamentos por homens: 2930 (62%)
Afastamentos por mulheres: 1796 (38%)
Afastamentos por outras causas:
Homens: 155 (75,98%)
Mulheres: 49 (24,02%)
Ranking dos 5 setores econômicos com mais comunicações de acidentes:
1º - Atividades de atendimento hospitalar: 9.516
2º - Administração pública em geral: 2.755
3º - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimentícios - hipermercados e supermercados: 2.438
4º - Transporte rodoviário de carga: 2.311
5º - Aparelhamento e outros trabalhos em pedras: 2.278
Acidentes de trabalho com mortes no ES:
2012 (82)
2017 (54)