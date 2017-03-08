MPF não descarta a possibilidade de recorrer à Justiça para reduzir o valor do pedágio da BR 101

Ministério Público Federal não descarta a possibilidade de recorrer à Justiça para reduzir o valor do pedágio da BR 101. De acordo com o procurador da República, André Pimentel Filho, uma recomendação já foi encaminhada à ANTT para que o pedágio da via já seja recalculado. Ele destaca um trecho do relatório do TCU que aponta que no decorrer do terceiro ano de concessão da via, houve, por parte da concessionária, descumprimento de 55% do investimento programado.