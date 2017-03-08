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ENTREVISTA

MPF não descarta a possibilidade de recorrer à Justiça para reduzir o valor do pedágio da BR 101

De acordo com o procurador da República, André Pimentel Filho, relatório do Tribunal de Contas da União aponta descumprimento de 55% do investimento programado

Publicado em 08 de Março de 2017 às 10:50

Publicado em 

08 mar 2017 às 10:50
Ministério Público Federal não descarta a possibilidade de recorrer à Justiça para reduzir o valor do pedágio da BR 101. De acordo com o procurador da República, André Pimentel Filho, uma recomendação já foi encaminhada à ANTT para que o pedágio da via já seja recalculado. Ele destaca um trecho do relatório do TCU que aponta que no decorrer do terceiro ano de concessão da via, houve, por parte da concessionária, descumprimento de 55% do investimento programado.
Entrevista - Fernanda Queiroz - André Pimentel Filho - 08-03-17
Em nota, a concessionária alega que não há atraso porque o cronograma original está em revisão diante da demora na liberação das licenças ambientais para a realização das obras. O Ibama, por sua vez, informou ao MPF que a demora na liberação dos licenciamentos ocorreu porque as solicitações da concessionária foram feitas incorretamente.

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