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TRAGÉDIA NO RIO DOCE

MPF: causadora da tragédia pode ser a responsável por definir indenizações?

Ouça a entrevista do Procurador da República Paulo Henrique Trazzi

Publicado em 03 de Novembro de 2017 às 11:16

Publicado em 

03 nov 2017 às 11:16
Nesta edição do CBN Vitória, o jornalista John Gomes entrevista o Procurador da República em Linhares, Paulo Henrique Trazzi, sobre os detalhes das ações movidas pelo Ministério Público Federal ao longo dos quase dois anos após a tragédia do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). O Procurador alega que a atuação da Fundação Renova no suporte à população ribeirinha não tem sido bem executada, por exemplo. 
“O cadastro é muito invasivo na privacidade das pessoas, usa linguagem inadequada para o modo em que essas pessoas vivem", relata. 
Entrevista - John Gomes - Paulo Henrique Trazzi - 14.57s - 03-11-17 .mp3

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