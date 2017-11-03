MPF: causadora da tragédia pode ser a responsável por definir indenizações?

Nesta edição do CBN Vitória, o jornalista John Gomes entrevista o Procurador da República em Linhares, Paulo Henrique Trazzi, sobre os detalhes das ações movidas pelo Ministério Público Federal ao longo dos quase dois anos após a tragédia do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). O Procurador alega que a atuação da Fundação Renova no suporte à população ribeirinha não tem sido bem executada, por exemplo.