MPF: causadora da tragédia pode ser a responsável por definir indenizações?

Nesta edição do CBN Vitória, o jornalista John Gomes entrevista o Procurador da República em Linhares, Paulo Henrique Trazzi, sobre os detalhes das ações movidas pelo Ministério Público Federal ao longo dos quase dois anos após a tragédia do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). O Procurador alega que a atuação da Fundação Renova no suporte à população ribeirinha não tem sido bem executada, por exemplo.
“O cadastro é muito invasivo na privacidade das pessoas, usa linguagem inadequada para o modo em que essas pessoas vivem", relata.
Entrevista - John Gomes - Paulo Henrique Trazzi - 14.57s - 03-11-17 .mp3