MPES vai fiscalizar vacinação para impedir "fura-filas" no ES

Com o início da campanha de vacinação contra a covid-19 no Brasil, já surgiram os primeiros relatos de pessoas que estão desrespeitando o plano de imunização e passando na frente dos grupos prioritários - os "fura-filas". Entre os registros, estão em casos na Bahia, Amazonas, Sergipe e Paraíba. E no Espírito Santo? Para evitar que isso aconteça no Estado, o Ministério Público (MPES) afirma que irá fiscalizar a imunização. Sobre o assunto, a promotora de Justiça Inês Thomé Poldi, coordenadora do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus (GAP-Covid-19), concedeu entrevista à CBN Vitória. Ouça!