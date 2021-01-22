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COVID-19

MPES vai fiscalizar vacinação para impedir "fura-filas" no ES

A entrevistada é a promotora Inês Thomé Poldi Taddei, do Ministério Público do Espírito Santo

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 11:56

Publicado em 

22 jan 2021 às 11:56
O assunto é a vacinação contra a covid-19 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Com o início da campanha de vacinação contra a covid-19 no Brasil, já surgiram os primeiros relatos de pessoas que estão desrespeitando o plano de imunização e passando na frente dos grupos prioritários - os "fura-filas". Entre os registros, estão em casos na Bahia, Amazonas, Sergipe e Paraíba. E no Espírito Santo? Para evitar que isso aconteça no Estado, o Ministério Público (MPES) afirma que irá fiscalizar a imunização. Sobre o assunto, a promotora de Justiça Inês Thomé Poldi, coordenadora do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus (GAP-Covid-19), concedeu entrevista à CBN Vitória. Ouça!
Entrevista - Patricia Vallim - Inês Thomé Poldi Taddei - 22-01-21.mp3

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