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MPES quer tombamento e proteção de vista da Pedra Azul; entenda

Ouça entrevista com promotora de Justiça de Domingos Martins, Jane Vello

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 fev 2025 às 11:08
Pedra Azul, em Domingos Martins
Pedra Azul, em Domingos Martins Crédito: Pedro Cunha
Diante da aceleração da ocupação da região das Montanhas Capixabas, na Região Serrana, e a especulação imobiliária em cidades como Domingos Martins, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) quer o tombamento e a proteção da vista da Pedra Azul. Por meio da Promotoria de Meio Ambiente e Urbanismo do município, o órgão deu início a um procedimento para fiscalizar e acompanhar o processo de tombamento da visão do monumento, uma forma de protegê-lo e preservá-lo. O objetivo é que haja a definição de um perímetro de visão ao longo da região até o limite do parque. É a área onde se registra um crescimento imobiliário maior em decorrência da vista privilegiada do maciço, que abrange a BR 262 e a rodovia ES 164 até a comunidade de São Paulo do Aracê. Também é indicada a necessidade de um limite de altura para as construções, para evitar interrupção da vista. E que sejam utilizadas cortinas de vegetação ao redor das construções para amenizar a paisagem. Em entrevista à CBN Vitória, a promotora de Justiça da 1ª Promotoria de Domingos Martins, Jane Vello, conta detalhes do procedimento. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Jane Maria Vello Corrêa de Castro - 10-02-25.mp3

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