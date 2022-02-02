MPES quer classificação de risco igual para todas as cidades da Grande Vitória

Sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) Crédito: Carlos Alberto Silva

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) notificou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, para adotar as providências administrativas para que os municípios que compõem a Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) tenham a mesma classificação na matriz de risco, considerando como referência o município que obtiver a avaliação mais grave. É o que explica a promotora Inês Thomé Poldi Taddei, coordenadora do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus (GAP-Covid-19), em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!

A medida vale para Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Fundão, Guarapari e Viana e decorre da classificação dos municípios de Serra e Vila Velha em risco moderado, diante do aumento expressivo de casos de Covid-19 no Estado e da epidemia do vírus influenza provocada pela nova variante H3N2. Na notificação, o Ministéro Público destaca que a análise e tratamento em conjunto dos municípios da Grande Vitória para fins de classificação na Matriz de Risco ajudará a preservar os cidadãos, as famílias e as comunidades, em especial, neste momento de preparativos para o retorno das atividades educacionais presenciais.

O Ministério Público cita também que a população somada dos municípios da região corresponde quase a metade do número de habitantes de todo o Espírito Santo. Assim, o MPES considera que, se a região for analisada e tratada em conjunto, pode contribuir para a contenção significativa de novos casos da Covid-19 e para desafogar os serviços de saúde dos municípios, principalmente no momento atual de crescimento desenfreado da doença, em razão da variante ômicron, conjugado com as síndromes respiratórias, conforme dados extraídos do Painel Covid-19 ES.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Inês Thomé Poldi Taddei - 02-02-22