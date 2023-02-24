MPES pede que Prefeitura de Vitória proíba novos blocos no Centro de Vitória

Carnaval no Centro de Vitória em 2023 Crédito: Vitor Jubini

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) notificou a Prefeitura de Vitória para que blocos de carnaval não voltem a desfilar no Centro da Capital. A recomendação, segundo o promotor de Justiça, Marcelo Lemos, é resultado do que foi observado durante os dias oficiais de folia, como excesso de sujeira na baía e muito barulho para os moradores da região. O promotor orienta o prefeito Lorenzo Pazolini a adotar medidas para evitar a circulação dos blocos já neste final de semana.

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A Prefeitura de Vitória suspendeu os alvarás de dois blocos de carnaval que desfilariam no Centro de Vitória neste fim de semana. A medida aconteceu depois que o Ministério Público do Espírito Santo emitiu uma notificação recomendatória para o município pedindo que os eventos fossem barrados. Os motivos alegados pelo MPES foram o excesso de sujeira na baía e muito barulho para os moradores da região.

A Liga dos Blocos do Centro de Vitória, em nota, manifesta repúdio à Notificação Recomendatória (NR) 01/2023 do Ministério Público do Espírito Santo à Prefeitura Municipal de Vitória, em “impedir quaisquer tipos de realização de carnaval de rua no bairro Centro de Vitória”, bem como a suspensão das licenças de blocos de rua para desfile nos próximos sábado (25) e domingo (26).