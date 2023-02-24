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Polêmica

MPES pede que Prefeitura de Vitória proíba novos blocos no Centro de Vitória

Blocos rebatem e destacam a importância do Carnaval para o Centro, que contribui fortemente para o turismo

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 fev 2023 às 11:17
Carnaval no Centro de Vitória em 2023
Carnaval no Centro de Vitória em 2023 Crédito: Vitor Jubini
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) notificou a Prefeitura de Vitória para que blocos de carnaval não voltem a desfilar no Centro da Capital. A recomendação, segundo o promotor de Justiça, Marcelo Lemos, é resultado do que foi observado durante os dias oficiais de folia, como excesso de sujeira na baía e muito barulho para os moradores da região. O promotor orienta o prefeito Lorenzo Pazolini a adotar medidas para evitar a circulação dos blocos já neste final de semana. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcelo Lemos - 24-02-23.mp3
A Prefeitura de Vitória suspendeu os alvarás de dois blocos de carnaval que desfilariam no Centro de Vitória neste fim de semana. A medida aconteceu depois que o Ministério Público do Espírito Santo emitiu uma notificação recomendatória para o município pedindo que os eventos fossem barrados. Os motivos alegados pelo MPES foram o excesso de sujeira na baía e muito barulho para os moradores da região. 
A Liga dos Blocos do Centro de Vitória, em nota, manifesta repúdio à Notificação Recomendatória (NR) 01/2023 do Ministério Público do Espírito Santo à Prefeitura Municipal de Vitória, em “impedir quaisquer tipos de realização de carnaval de rua no bairro Centro de Vitória”, bem como a suspensão das licenças de blocos de rua para desfile nos próximos sábado (25) e domingo (26). 
Diz a nota: "Entendemos que o MP diferencia o tratamento dado à manifestação popular do carnaval no Centro da Capital, que historicamente é um berço da cultura, das manifestações populares, especialmente dos blocos de carnaval e escola de samba no ES. O MP também não menciona a suspensão dos blocos em outros bairros, que continuarão seus desfiles normalmente, colocando o Centro, mais uma vez, como vítima isolada num ataque do poder público contra a cultura, a arte, ao turismo e ao comércio. Ressaltamos que os Blocos no Centro tiveram seu horário limitado até 18h, regra que foi cumprida por todos. A dispersão dos foliões e imposição da ordem, caso necessárias, cabem à Polícia Militar e Guarda Municipal. A importância do Carnaval para o Centro e para o Município extrapola a cultura e contribui, fortemente, para o turismo, para a dinamização da economia local, geração de renda e arrecadação tributária. A referida recomendação revela-se uma medida inconstitucional e discriminatória, que acaba por criminalizar a maior manifestação da cultura popular do país e, em especial, o Carnaval do Centro da Capital ".

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