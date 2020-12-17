MPES orienta prefeituras para não realização de festas e Carnaval

Em meio ao novo avanço da pandemia de coronavírus no Espírito Santo, autoridades de saúde e instituições têm se mobilizado e alertado para os riscos de contaminação pela doença. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por exemplo, orientou que os promotores de Justiça expeçam notificações recomendatórias no sentido de colaborar nos diálogos com prefeitos e secretários municipais para que não realizem de festas fim de ano e o carnaval 2021 nas suas cidades. Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (17), a procuradora-geral de Justiça do MPES, Luciana Andrade, fala sobre esses e outros temas relacionados ao enfrentamento da pandemia ao longo deste ano.