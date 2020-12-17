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MPES orienta prefeituras para não realização de festas e Carnaval

Desde o início da pandemia, já foram 80 mil atos relacionados à covid-19, além de mais de 700 Notificações Recomendatórias a gestores dos municípios e do Estado, em defesa da sociedade

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 13:44

Publicado em 

17 dez 2020 às 13:44
Em meio ao novo avanço da pandemia de coronavírus no Espírito Santo, autoridades de saúde e instituições têm se mobilizado e alertado para os riscos de contaminação pela doença. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por exemplo, orientou que os promotores de Justiça expeçam notificações recomendatórias no sentido de colaborar nos diálogos com prefeitos e secretários municipais para que não realizem de festas fim de ano e o carnaval 2021 nas suas cidades. Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (17), a procuradora-geral de Justiça do MPES, Luciana Andrade, fala sobre esses e outros temas relacionados ao enfrentamento da pandemia ao longo deste ano.
Ao longo de 2020, aponta um balanço da instituição, foram praticados mais de 80 mil atos relacionados à covid-19, além da realização de reuniões, audiências e fiscalizações, inseridos em mais de 5,7 mil processos judiciais e 2 mil procedimentos extrajudiciais, dentre os quais vários resultaram em Termos de Compromisso ou de Ajuste de Conduta e mais de 700 Notificações Recomendatórias a gestores dos municípios e do Estado, a fim de acompanhar e de fiscalizar políticas públicas em defesa da sociedade. Confira detalhes da conversa!
Entrevista - Patricia Vallim - Luciana Andrade - 17-12-20.mp3
 

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