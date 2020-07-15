MPES notifica condomínios para cumprimento de medidas de prevenção

O Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus do Ministério Público Estadual está notificando condomínios para que adotem imediatamente todas as providências que se fizerem necessárias para o integral cumprimento das normas previstas em decreto estadual, portarias e notas técnicas da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) que estabelecem medidas de prevenção da transmissão do novo coronavírus – Covid-19. Em entrevista nesta quarta-feira (15) à rádio CBN Vitória, a promotora de Justiça e coordenadora do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus, Inês Thomé Poldi Taddei, explica quais são estas orientações.