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COVID-19

MPES notifica condomínios para cumprimento de medidas de prevenção

Em entrevista nesta quarta-feira (15) à rádio CBN Vitória, a promotora de Justiça e coordenadora do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus, Inês Thomé Poldi Taddei, explica quais são estas orientações

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 11:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 jul 2020 às 11:47
O Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus do Ministério Público Estadual está notificando condomínios para que adotem imediatamente todas as providências que se fizerem necessárias para o integral cumprimento das normas previstas em decreto estadual, portarias e notas técnicas da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) que estabelecem medidas de prevenção da transmissão do novo coronavírus – Covid-19. Em entrevista nesta quarta-feira (15) à rádio CBN Vitória, a promotora de Justiça e coordenadora do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus, Inês Thomé Poldi Taddei, explica quais são estas orientações.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Inês Thomé Poldi Taddei - 15-07-20

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