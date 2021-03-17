MP pede aos prefeitos bloqueio de praias neste final de semana no ES

O Ministério Público Estadual já está preparando uma Notificação Recomendatória que será encaminhada aos prefeitos capixabas para que cumpram todas as medidas previstas no Decreto Estadual que estabelece a quarentena de 14 dias, no Estado, a partir desta quinta-feira (18). Há também uma outra mobilização para que os prefeitos das cidades litorâneas do Espírito Santo criem barreiras para evitar aglomerações nas praias nos finais de semana, como explica em entrevista à CBN VItória a Procurador-Geral de Justiça, Luciana Andrade.