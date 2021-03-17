Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • MP pede aos prefeitos bloqueio de praias neste final de semana no ES
COVID-19

MP pede aos prefeitos bloqueio de praias neste final de semana no ES

Ouça entrevista com a Procurador-Geral de Justiça, Luciana Andrade

Publicado em 17 de Março de 2021 às 12:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 mar 2021 às 12:02
O Ministério Público Estadual já está preparando uma Notificação Recomendatória que será encaminhada aos prefeitos capixabas para que cumpram todas as medidas previstas no Decreto Estadual que estabelece a quarentena de 14 dias, no Estado, a partir desta quinta-feira (18). Há também uma outra mobilização para que os prefeitos das cidades litorâneas do Espírito Santo criem barreiras para evitar aglomerações nas praias nos finais de semana, como explica em entrevista à CBN VItória a Procurador-Geral de Justiça, Luciana Andrade.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciana de Andrade - 17-03-21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados