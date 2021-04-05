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COVID-19

MP notifica funerárias e cemitérios a cumprirem orientações técnicas

A entrevistada é a promotora de Justiça Inês Thomé Poldi Taddei

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 17:01

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 abr 2021 às 17:01
Covid-19 Crédito: Edward Jenner/Pexels
Com o agravamento da pandemia da Covid-19, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) notificou, na última semana, o Sindicato das Empresas Funerárias e Cemitérios do Estado do Espírito Santo (Sindifes) a dar conhecimento aos empresários do setor sobre as orientações contidas na nota técnica nº 50/2020, elaborada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O texto define recomendações sobre como evitar os riscos de contaminação e mais mortes em decorrência da doença.
Entrevista - Fabio Botacin - Ines Poldi - 05-04-21
Em entrevista ao CBN Cotidiano, a promotora de Justiça Inês Thomé Poldi Taddei, coordenadora do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus (GAP-Covid-19), detalha o assunto. Ouça.

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