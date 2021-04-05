MP notifica funerárias e cemitérios a cumprirem orientações técnicas

Com o agravamento da pandemia da Covid-19, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) notificou, na última semana, o Sindicato das Empresas Funerárias e Cemitérios do Estado do Espírito Santo (Sindifes) a dar conhecimento aos empresários do setor sobre as orientações contidas na nota técnica nº 50/2020, elaborada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O texto define recomendações sobre como evitar os riscos de contaminação e mais mortes em decorrência da doença.