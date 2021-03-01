MP investiga 168 denúncias de fura-fila na vacinação no ES

A vacinação contra a Covid-19 foi iniciada no Estado no dia 18 de janeiro. O Brasil vive um cenário de escassez de vacinas e há casos de pessoas que não fazem parte do grupo de risco que tentam burlar o Plano Nacional de Imunização e conseguem ser vacinados. No Espírito Santo, o Ministério Público já recebeu 168 denúncias relacionadas a fura-filas, ou seja, de pessoas que apontam irregularidades na ordem de prioridades na vacinação contra a Covid-19. Quem explica os procedimentos adotados pelo órgão após o a chegada dessas informações é a promotora de Justiça, Inês Tomé Poldi, Coordenadora do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus (GAP-Covid-19). Acompanhe!