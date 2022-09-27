MP Eleitoral alerta para propaganda irregular na reta final das campanhas

Aproximando-se do primeiro turno das eleições gerais, neste domingo, 2 de outubro, o Ministério Público Eleitoral no Espírito Santo alerta partidos políticos e candidatos ao pleito deste ano sobre a colocação de propaganda eleitoral irregular em bens públicos, principalmente nesta semana. Nesta segunda-feira (26), o órgão fez um requerimento à Justiça Eleitoral para que ela, no exercício do seu poder de polícia, coíba de ofício propagandas irregulares, por meio das seguintes medidas: retirada e apreensão de cartazes, faixas, placas e adesivos fixados em bem públicos e particulares de forma irregular; retirada e a apreensão de qualquer meio de propaganda que não conste o nome da legenda partidária; retirada e apreensão de windbanners que estejam colocados em canteiros gramados e jardins públicos, ou sobre piso tátil, ou em qualquer lugar entre as 22h e as 6h. Em entrevista à CBN Vitória, o procurador Regional Eleitoral, Julio de Castilhos, chefe do Ministério Público Eleitoral no Espírito Santo, fala sobre o assunto.