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MP defende ação conjunta de reforço para o distanciamento social

Ouça entrevista com a Procuradora-Geral de Justiça, Luciana Gomes Ferreira de Andrade

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 10:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 jun 2020 às 10:41
O Ministério Público Estadual promete envolver as entidades e instituições capixabas em um grande "pacto social" para o enfrentamento ao novo coronavírus. Em entrevista à rádio CBN Vitória, a Procuradora-Geral de Justiça, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, explicou que o pacto envolverá a implementação de uma estratégia conjunta de reforço das ações de distanciamento social nos municípios do Estado. A procuradora-geral também não descartou a possibilidade do Ministério Público ingressar com pedido de implementação de medidas mais restritivas para conter o avanço do novo coronavírus, mas destacou que as pessoas também precisam se conscientizar e aderir mais ao isolamento social.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciana Gomes - 15-06-20

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