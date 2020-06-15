MP defende ação conjunta de reforço para o distanciamento social

O Ministério Público Estadual promete envolver as entidades e instituições capixabas em um grande "pacto social" para o enfrentamento ao novo coronavírus. Em entrevista à rádio CBN Vitória, a Procuradora-Geral de Justiça, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, explicou que o pacto envolverá a implementação de uma estratégia conjunta de reforço das ações de distanciamento social nos municípios do Estado. A procuradora-geral também não descartou a possibilidade do Ministério Público ingressar com pedido de implementação de medidas mais restritivas para conter o avanço do novo coronavírus, mas destacou que as pessoas também precisam se conscientizar e aderir mais ao isolamento social.