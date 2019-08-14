MP da Liberdade Econômica: Texto-base é aprovado; entenda as mudanças

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (13) o texto-base da medida provisória (MP) que ficou conhecida como “MP da liberdade econômica”. O objetivo do texto é reduzir a burocracia sobre atividades da economia e facilitar empreendimentos. A proposta altera regras tanto na esfera econômica quanto trabalhista. Segundo Alberto Nemer, advogado especialista em Direito Trabalhista, o texto-base traz normas para trabalho aos domingos, além de prever critérios para a adoção do registro de ponto de funcionários.