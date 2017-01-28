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Movimento separatista possui economistas, professores e policiais entre os membros

Além do Espírito Santo, o Brasil possui outros movimentos separatistas, em Roraima, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro

Publicado em 28 de Janeiro de 2017 às 12:01

Publicado em 

28 jan 2017 às 12:01
Batizado de “O Espírito Santo é Meu País”, o movimento separatista no Estado conta com integrantes das mais diversas áreas, de acordo com o fundador do grupo, o publicitário Guga Lima. Existem economistas, professores, políticos, policiais, funcionários públicos, comerciantes e estudantes, por exemplo.
Entrevista - Paulo Rogério - Guga Lima - 16.58s - 28-01-17
Os seguidores da causa organizam uma consulta popular, para 10 de março de 2018, com intuito de colocar o tema em debate. O Brasil possui outros movimentos separatistas, em Roraima, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, a possibilidade de o Estado separar-se do Brasil é legalmente impossível.
Doutor em Direito Constitucional, o professor Anderson Pedra explica que, diferente ao direito de livre manifestação, garantida pela carta magna brasileira, não existe base jurídica para um desligamento territorial e político do Espírito Santo em relação ao restante do País.
Entrevista - Paulo Rogério - Anderson Pedra - 7.44s - 28-01-17

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