Movimento quer chamar atenção para segurança de motociclistas no ES

O cenário é de perigo sobre duas rodas! Acidentes com motos no Espírito Santo são responsáveis por quase metade das vítimas que morrem no trânsito no Estado. Em 2023, os números de janeiro e fevereiro, por exemplo, mostraram um aumento de 31,1% das mortes em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). Pensando em formas de discutir a segurança de motociclistas das mais variadas categorias no Espírito Santo é que foi criado um fórum permanente, com o objetivo de reunir os motociclistas para falarem sobre as necessidades e problemas enfrentados diariamente no trânsito capixaba. Em entrevista à CBN Vitória, o idealizador do "Fórum Permanente", Wilson Cunha, coordenador do Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran) e presidente da Associação dos Proprietários de Motocicletas Harley Davidson no Espírito Santo, fala sobre o assunto.