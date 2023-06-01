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Trânsito

Movimento quer chamar atenção para segurança de motociclistas no ES

O idealizador do "Fórum Permanente", é Wilson Cunha, coordenador do Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 jun 2023 às 11:45
Motocicleta, moto, motociclista
Motocicleta, moto, motociclista Crédito: Pexels
O cenário é de perigo sobre duas rodas! Acidentes com motos no Espírito Santo são responsáveis por quase metade das vítimas que morrem no trânsito no Estado. Em 2023, os números de janeiro e fevereiro, por exemplo, mostraram um aumento de 31,1% das mortes em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). Pensando em formas de discutir a segurança de motociclistas das mais variadas categorias no Espírito Santo é que foi criado um fórum permanente, com o objetivo de reunir os motociclistas para falarem sobre as necessidades e problemas enfrentados diariamente no trânsito capixaba. Em entrevista à CBN Vitória, o idealizador do "Fórum Permanente", Wilson Cunha, coordenador do Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran) e presidente da Associação dos Proprietários de Motocicletas Harley Davidson no Espírito Santo, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Wilson Cunha - 01-06-23.mp3

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