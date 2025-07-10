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Aeroporto

Movimento no aeroporto já aumentou 10% nesse ano; o que explica o crescimento?

Entenda com o CEO da Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse

Publicado em 10 de Julho de 2025 às 11:35

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

10 jul 2025 às 11:35
Setor de achados e perdidos do Aeroporto de Vitória
Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Mais de 760 mil passageiros, em 5.739 voos, utilizaram o Aeroporto de Vitória no primeiro trimestre de 2025. O número representa um crescimento de 10% na movimentação em relação ao mesmo período do ano passado. O principal fator responsável pela alta é o aumento da oferta de voos para um tradicional destino dos capixabas, o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A rota conta atualmente com 9 voos diários, depois que Gol e Latam passaram a oferecer uma frequência a mais por dia cada uma para a capital carioca, se comparado com o primeiro trimestre de 2024. Os números são da Zurich Airport Brasil, empresa do grupo Zurich Airport, que tem a operação do aeroporto de Vitória, além de Florianópolis e Macaé. Em entrevista à CBN Vitória, o CEO da Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse, fala sobre o atual momento do aeroporto, traz um balanço das suas atividades e aponta expectativas para o futuro da operação do terminal. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Ricardo Gesse - 10-07-25.mp3

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