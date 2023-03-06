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Saúde

Movimento Nacional pela Vacinação vai levar imunização às escolas

Ouça entrevista com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel

Publicado em 06 de Março de 2023 às 11:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mar 2023 às 11:24
Vacinação
Vacinação Crédito: Freepik
O Ministério da Saúde lançou, na última semana, o Movimento Nacional pela Vacinação com o objetivo de retomar as altas coberturas vacinais do Brasil. Com a mensagem “Vacina é vida. Vacina é para todos”, a mobilização inclui vacinação contra a covid e outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação em várias etapas. Na primeira etapa, a vacinação será com doses de reforço bivalentes contra a covid em pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, a epidemiologista Ethel Maciel, fala sobre o assunto. De acordo com ela, a importância dessa imunização é gerar um reforço ainda maior contra a doença, ainda mais para grupos prioritários. A ideia, segundo Ethel, é mobilizar a população, inclusive levando a vacina em grandes pontos de concentração, como escolas. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Ethel Maciel - 06-03-23.mp3
Neste primeiro momento, serão vacinadas pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença: idosos acima de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, funcionários e pessoas que vivem em instituições permanentes, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Em seguida, conforme o avanço da campanha, outros grupos prioritários serão imunizados e devem ficar atentos às informações de seus municípios para saber o momento de procurar uma unidade de saúde.
[fonte: Ministério da Saúde]

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