Movimento Nacional pela Vacinação vai levar imunização às escolas

O Ministério da Saúde lançou, na última semana, o Movimento Nacional pela Vacinação com o objetivo de retomar as altas coberturas vacinais do Brasil. Com a mensagem “Vacina é vida. Vacina é para todos”, a mobilização inclui vacinação contra a covid e outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação em várias etapas. Na primeira etapa, a vacinação será com doses de reforço bivalentes contra a covid em pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, a epidemiologista Ethel Maciel, fala sobre o assunto. De acordo com ela, a importância dessa imunização é gerar um reforço ainda maior contra a doença, ainda mais para grupos prioritários. A ideia, segundo Ethel, é mobilizar a população, inclusive levando a vacina em grandes pontos de concentração, como escolas.