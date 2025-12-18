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Movimente-se: saiba como praticar esportes gratuitos em Vitória

Ouça entrevista com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Rodrigo Ronchi

Publicado em 18 de Dezembro de 2025 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 dez 2025 às 11:41
Natação, esportes
Natação, esportes Crédito: Pexels
A poucos dias da virada do ano, praticar atividades físicas regulares volta a fazer parte da lista de metas da população. Para os moradores da Capital, manter uma rotina de exercícios físicos em 2026 pode ser mais acessível! A Prefeitura de Vitória oferece diferentes modalidades esportivas gratuitas, em diversos pontos da cidade. A iniciativa atende crianças, jovens, adultos e idosos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Rodrigo Ronchi, detalha como funcionam as atividades e explica como garantir uma vaga!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rodrigo Ronchi - 18-12-25.mp3

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