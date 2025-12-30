Motos elétricas: o que é permitido e o que pode gerar apreensão?

Em 2025, o uso de bicicletas e veículos elétricos conquistou ainda mais cidadãos da Grande Vitória. Nas cidades da Região Metropolitana, tornou-se comum encontrar diferentes modelos de ciclomotores circulando nas ciclovias e vias municipais. Embora sejam uma alternativa mais sustentável de deslocamento, a popularização desse meio de transporte também implica desafios, como segurança e disputa pelo espaço público.

Na última semana, uma operação conjunta do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) resultou na apreensão de seis motos elétricas que circulavam de forma irregular, sem habilitação ou emplacamento obrigatório. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran, Jederson Lobato, explica o que é permitido e o que pode gerar apreensão desses veículos. Ouça a conversa completa!