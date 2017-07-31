Motoristas poderão recorrer de multas aplicadas durante greve da PM

Os condutores que avançaram o sinal vermelho no período de 4 a 12 de fevereiro deste ano, durante o período de greve da Polícia Militar, nas rodovias estaduais monitoradas por equipamentos de fiscalização eletrônica, não serão punidos. No período citado, o número de autuações deste tipo, por dia, chegou a ser cinco vezes maior do que a média de dias convencionais, que é de 100. Em um determinado dia, foram 550 autuações, um aumento de 450%. As informações sobre o tema foram passadas em uma entrevista junto ao diretor geral do DER (Departamento de Estradas de Rodagem)-ES, Enio Bergoli, no CBN Cotidiano, do dia 10 de abril.