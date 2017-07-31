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Motoristas poderão recorrer de multas aplicadas durante greve da PM

Os condutores que avançaram o sinal vermelho no período de 4 a 12 de fevereiro deste ano, durante o período de greve da Polícia Militar, nas rodovias estaduais monitoradas por equipamentos de fiscalização eletrônica, não serão punidos

Publicado em 31 de Julho de 2017 às 19:13

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

31 jul 2017 às 19:13
Os condutores que avançaram o sinal vermelho no período de 4 a 12 de fevereiro deste ano, durante o período de greve da Polícia Militar, nas rodovias estaduais monitoradas por equipamentos de fiscalização eletrônica, não serão punidos. No período citado, o número de autuações deste tipo, por dia, chegou a ser cinco vezes maior do que a média de dias convencionais, que é de 100. Em um determinado dia, foram 550 autuações, um aumento de 450%. As informações sobre o tema foram passadas em uma entrevista junto ao diretor geral do DER (Departamento de Estradas de Rodagem)-ES, Enio Bergoli, no CBN Cotidiano, do dia 10 de abril.
Passado-se quase seis meses desde a nossa conversa, o que mudou? Como ficou a situação das multas por avanço de sinal em rodovias estaduais durante a greve da PM? Convidamos o diretor geral para retornar ao assunto e nos trazermos um panorama sobre essa situação.
Entrevista - Fabio Botacin - Enio Bergoli - 31-07-17.mp3

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