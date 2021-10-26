Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Motoristas poderão "avançar" sinal vermelho em cinco cruzamentos de Vitória
Trânsito

Motoristas poderão "avançar" sinal vermelho em cinco cruzamentos de Vitória

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, traz os detalhes

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 11:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 out 2021 às 11:33
Semáforos na Avenida Vitória
Semáforos na Avenida Vitória Crédito: Fernando Madeira
Motoristas que circularem em Vitória poderão avançar o sinal vermelho em cruzamentos. O projeto "Conversão à Direita" será implantado pela prefeitura da Capital e baseia-se no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê a permissão para livre movimento de conversão à direita diante de sinal em vermelho do semáforo onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão. No primeiro momento, serão incluídos cinco cruzamentos: Dona Maria Rosa X Emílio F. Silva (Maruípe); Ferreira Coelho X Neves Armond (Praia do Suá); Leitão da Silva X Juiz Alexandre M. de Castro (Santa Luíza); Fortunato Ramos X José Teixeira (Santa Lúcia); e Fernando Ferrari X Dr. Agliberto R. Moreira (Jabour). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, traz os detalhes. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alex Mariano - 26-10-21.mp3
Cruzamentos 
1- Dona Maria Rosa X Emílio F. Silva - Maruípe
2- Ferreira Coelho X Neves Armond – Praia do Suá
3- Leitão da Silva XJuiz Alexandre M. de Castro-Santa Luíza
4- Fortunato Ramos X José Teixeira – Santa Lúcia
5- Fernando Ferrari X Dr. Agliberto R. Moreira - Jabour
- REFORÇANDO
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência. A aproximação de um veículo de qualquer tipo de cruzamento requer atenção especial, independentemente de haver ou não sinalização que demonstre de quem é a preferência na interseção.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "se retire"
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"
Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados