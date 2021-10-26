Motoristas poderão "avançar" sinal vermelho em cinco cruzamentos de Vitória

Motoristas que circularem em Vitória poderão avançar o sinal vermelho em cruzamentos. O projeto "Conversão à Direita" será implantado pela prefeitura da Capital e baseia-se no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê a permissão para livre movimento de conversão à direita diante de sinal em vermelho do semáforo onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão. No primeiro momento, serão incluídos cinco cruzamentos: Dona Maria Rosa X Emílio F. Silva (Maruípe); Ferreira Coelho X Neves Armond (Praia do Suá); Leitão da Silva X Juiz Alexandre M. de Castro (Santa Luíza); Fortunato Ramos X José Teixeira (Santa Lúcia); e Fernando Ferrari X Dr. Agliberto R. Moreira (Jabour). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, traz os detalhes. Acompanhe!