Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PASSAGEIROS

Motoristas de aplicativos defendem cadastro mais minucioso

Neste último final de semana mais um condutor foi assassinado na Grande Vitória

Publicado em 13 de Março de 2018 às 12:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 mar 2018 às 12:14
Casos de violência contra motoristas de transporte de aplicativos e de táxi voltaram ao debate depois de graves ocorrências envolvendo profissionais do setor. Em fevereiro deste ano, Gilsso Matos Pereira foi assassinado em Vila Velha com um tiro. No último domingo (11), outro motorista foi assassinado. José Augusto Zatta foi morto com um tiro, na Praia do Canto, em Vitória. O cenário de insegurança assusta os representantes dos condutores. O vice-presidente da associação dos Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo (Amapes), Rodrigo Motta, pede por um cadastro mais minucioso de passageiros. Já o presidente do sindicato dos Taxistas do Espírito Santo, João Fidêncio, acredita que somente após o endurecimento das penas para criminosos que esta violência terá fim. O diretor adjunto de Comunicação Social da Polícia Militar, tenente-coronel Marcelo Muniz, fala das abordagens policiais.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Milanezzi e João Fidêncio - 13-03-18
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel. Marcelo Muniz - 13-03-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que disse a imprensa internacional sobre novo tarifaço de Trump: 'Instrumento para impor novas tarifas ao Brasil é alternativa mais duradoura após decisão da Suprema Corte'
Imagem BBC Brasil
Fim da escala 6x1 sai antes da eleição? As pressões a favor e contra na reta final no Congresso
Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados